Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Éducation solidaire : Wallu Ndar se mobilise pour les élèves défavorisés

Dimanche 19 Octobre 2025

Éducation solidaire : Wallu Ndar se mobilise pour les élèves défavorisés

L’association Wallu Ndar a organisé, hier samedi, la 2e édition de sa cérémonie de remise de kits scolaires, en faveur des élèves issus de familles vulnérables, réaffirmant son engagement en faveur de l’équité dans l’accès à l’éducation.

« Les enfants des riches qui réussissent n'ont pas plus de talents et d'intelligence que ceux issus de familles défavorisées », a souligné le président de l’association, Zahir Fall, en présence des membres, des partenaires et des représentants de parents d’élèves.


Soutenue par des cotisations internes et des partenaires solidaires, cette initiative vise à réduire les inégalités scolairesen accompagnant les plus démunis dès la rentrée.


« Nous avons uni nos forces autour du peu que nous avons, pour soutenir nos petits frères et sœurs », a ajouté Zahir Fall, saluant la mobilisation de la commission Éducation et le don de soi pour la communauté.
 

Au nom du bureau régional de l’Association des parents d’élèves, Amadou Tidiane Ndiaye a magnifié l’action, formulant des prières pour sa pérennisation.
 




Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.