Saint-Louis : la Base navale a célébré le 50e anniversaire de la Marine nationale

Le cantonnement de la Base navale nord a vibré hier mercredi mercredi au rythme de la la célébration du 50e anniversaire de la Marine nationale.



Une cérémonie marquante présidée par le colonel Thiendella Fall, commandant de la zone militaire Nº2.



Le commandant de la Base, Abdou Wahab Sarr, a rappelé que cette journée commémore le moment où le capitaine de Corvette Faye Gassama a pris les rênes de la Marine nationale au sein du premier bataillon sénégalais de l'État-major de la Marine.



Il a souligné le dévouement des hommes et des femmes qui, depuis cinq décennies, s'efforcent de maintenir « plus haut la flamme de cette Marine qui est aujourd’hui une fierté nationale.



Lors de son discours, le commandant Sarr a évoqué les performances remarquables de la Base navale durant l’année écoulée, tout en annonçant le lancement des activités d’un cabinet dentaire au sein du centre médico-social de la Base.



La commémoration a été agrémentée de plusieurs plusieurs activités, dont un dépôt de gerbe de fleurs, la projection d'un film illustrant les activités de la Marine nationale, et un défilé des troupes.



Les festivités avaient débuté par un tournoi de football le 15 janvier et une randonnée pédestre qui a eu lieu le 19 janvier.



Ndarinfo et l' APS