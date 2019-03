Saint-Louis : la Commune offre 2,5 millions FCFA à la Mutuelle de santé des acteurs culturels

Le Président de la Mutuelle, l’écrivain et artiste Pape Samba Sow « Zoumba », a tenu dans son discours de réaction, à magnifier particulièrement cette contribution en précisant d’emblée plusieurs actes notoires :



« J’adresse au maire, à son directeur de cabinet, et à mon amie l’Honorable député Aminata Guèye, le spécial ex-voto de tous les acteurs et de leurs familles. Le milieu si vulnérable de la culture est très délicat et sensible, car la moindre parole et le moindre geste y sont souvent sujets à mille interprétations fallacieuses. Mais le maire, depuis au moins deux ans, montre de réelles dispositions à aider les tenants des secteurs culturels : D’abord il nous a tous conviés à une rencontre avec ses équipes à Espace Jeunes pour écouter nos longues doléances qu'il promettait de régler au mieux. Puis il a lui-même financé un grand forum-atelier à l’Hôtel Sindoné pour nous permettre d’élaborer un plan d’action concret, à taille humaine, et nous avons planché toute la journée en des commissions pratiques pour organiser les projets structurants de la culture. Beaucoup disaient que ce n’étaient que de vaines promesses politiques, mais là, le fait que nous recevions cet argent aujourd'hui, alors que les élections sont bien derrière nous, est si besoin en est, une preuve tangible du contraire ».



A la suite de Zoumba, M. Ameth Ndiaye, secrétaire général du bureau régional, la trésorière Mme Ngassa Thiam et M. Amadou Sy Diongue, Secrétaire Général National du Conseil d’Administration de la MSAC, lequel aura facilité cette médiation, tiendront à rassurer le donateur, représenté par M. Bitèye, son Directeur de Cabinet que « cet argent ne servira à rien d’autre que ce à quoi il est clairement destiné, à savoir rendre rapidement effectifs les soins de cette catégorie de populations ».



Le President Zoumba reconnaitra que même si la culture est une compétence transférée, rien dans les dispositions légales ne l’obligeait à faire cette largesse. Il l'aurait fait en comprenant que seul le mécénat dans certaines régions a fait démarrer les soins des acteurs culturels.



Le bureau régional envisage de s’entretenir au plus vite avec la tutelle, le Centre Culturel Régional Abdel Kader Fall, pour ensemble préparer une grande journée d’action de sensibilisation et d’enrôlement direct.



NDARINFO.COM