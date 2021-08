Saint-Louis : la Police initie une cérémonie de don de sang

Le commissariat de police de Saint-Louis a abrité mercredi une cérémonie de don de sang pour venir en aide aux structures sanitaires de la région.



’’Nos structures sanitaires ainsi que la banque de sang font face à un manque de sang et le chef du service régional de la sécurité que je suis a bien voulu s’investir pour résoudre ce problème’’, a dit à la presse le Commissaire Mamadou Tendeng.



Il s’est félicité de l’implication de toute la communauté pour la réussite de cet événement qu’il compte pérenniser après évaluation.



Le commissaire Tendeng a noté la participation des sportifs, des transporteurs, de bonnes volontés qui ont aidé à la mobilisation et à la logistique pour cette activité qui a réuni beaucoup de monde dans ses locaux.



’’Nous sommes des citoyens et nous vivons au sein de cette société s’il y a quelque chose que nous pouvons faire pour aider du genre de cette opération, nous n’hésiterons pas’’, a ajouté M. Tendeng.



Pour lui, ’’ il n’est pas concevable que nous soyons quinze millions de sénégalais à majorité des jeunes et que nos structures sanitaires manquent de sang’’.



Il a déploré le fait que ’’des patients soient obligés de faire appel à leurs parents pour leur donner du sang en cas de besoin’’.



’’Quand on protège, on sauve des vies et quand on protège, c’est contre toute forme de danger’’, a-t-il estimé



Cette opération, indiquent les responsables de la banque de sang sur place, a pour objectif de collecter 200 poches de sang pour alimenter les structures sanitaires de la région où le besoin est prégnant avec les malades anémiés, les femmes qui accouchent, les malades de la Covid-19, etc.



APS