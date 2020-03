Saint-Louis : la fête du 4 avril 2020 sera célébrée au Sor

Le chef de l’exécutif régional a annoncé que cette année, les festivités seront délocalisées à l’avenue Faidherbe, au quartier Sor. Il a précisé que c’est de cette avenue que partira le défilé militaire et civile, jusque près du pont Faidherbe.



Cette délocalisation est due aux travaux de réhabilitation et de requalification entamés au niveau de la place Faidherbe, considérée par les autorités comme l’endroit idéal pour abriter le défilé du 4 avril.

Le gouverneur promet qu’un travail sera mené en collaboration avec les services de la mairie, pour établir un plan de circulation, afin de permettre aux militaires, aux paramilitaires et aux civils de procéder aux répétitions sur les artères retenues pour le défilé général.

Il a annoncé que cette avenue très marchande et passante, qui jouxte le grand marché de Sor, sera désengorgée et nettoyée. En perspective de cette opération, dit-il, des concertations sont prévues avec les commerçants, afin de bien coordonner avec eux, pour ‘’la réussite de cette fête de la nation sénégalaise et du drapeau national’’.

Il s’exprimait lors d’un comité régional de développement (CRD) préparatoire de la fête du 4 avril 2020, qui célèbre l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale. La rencontre s’est tenue en présence du colonel Moussa Ndir, commandant de la zone militaire n°2.