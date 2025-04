Saint-Louis : la maltraitance infantile en hausse, les structures sociales tirent la sonnette d’alarme

À Saint-Louis, les cas de maltraitance envers les enfants deviennent de plus en plus fréquents, suscitant l’inquiétude des structures engagées pour la protection des mineurs. Des organisations comme l’AEMO (Action Éducative en Milieu Ouvert) et AFE (Action Femme Enfant) redoublent d’efforts pour sensibiliser les parents aux conséquences des violences éducatives. À travers des campagnes d’information et des actions de proximité, ces acteurs rappellent l'importance d'une éducation basée sur la tolérance, l'écoute et le respect des droits de l’enfant.