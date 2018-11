Saint-Louis : la plateforme de l’investissement fait son bilan

L’antenne régionale de l’Agence de promotion des investissements et des Grands Travaux (APIX) a présenté, jeudi, son bilan d’activités au cours d’un atelier d’échanges sur ses mécanismes de fonctionnement. Plusieurs représentants de collectivités locales de la région, de services régionaux du commerce, d’agences de développement local et d’ organisations faîtières des filières riz et lait ont pris part à ce conclave. Des spécialistes de la finance, du BTP, de l’hôtellerie, des travailleurs de sociétés agroindustriels ont participé à cette rencontre de deux jours visant à poser les jalons du cadre de dialogue public-privé.





Dans le cadre de son plan d’action, le bureau de Mise à niveau (BMN) a prospecté 52 entreprises à travers les régions de Saint-Louis et de Louga. Trente un(03) chefs d’entreprises ont été informés sur le programme de mise à niveau des entreprises et 24 dossiers de demande d’adhésion ont été ficelés et transmis au pôle éligibilité.



Huit (08) entreprises ont été référées à l’APIX pour formalisation et deux (02) à l’ADPME pour accompagnement technique. Par ailleurs, deux comités de pilotage ont été organisés et 15 plans de mise à niveau adoptés avec des investissements de 1.332 .000.000 FCFA de primes octroyés.



En terme d’initiatives économiques, 122 créations d’entreprises ont été notifiées à la régie de commerce, dont 66 entreprises individuelles, 55 GIE et 1 SARL en 2017. Cent-quatre ont été 104 lancées en 2018 (78 entreprises et 26 GIE). 1.422 NINEA ont été remis en 2017 et 771 NINEA en 2018. S’agissant des investissements, 43 projets ont été agréés au en 2017 pour des investissements de 118.017.533.635 milliards FCFA, avec 943 emplois permanents prévus et 103 542 temporaires.



Pour 2018, 35 projets ont été autorisés au CI pour un montant global de 62.115.477.567 milliards FCFA, avec 690 emplois permanents à créer et 6140 emplois saisonniers.



Accompagnant ,cette dynamique d’appui à la création d’entreprises l’ADPEME et l’ASEPEX ont elles, aussi, déroulé des initiatives structurantes.



Rappelons que la plateforme de l'investissement de la zone Nord, logée dans les locaux de la gouvernance de Saint-Louis, regroupe un noyau dur de 5 agences et institutions dont l'Adepme, Api, le BMN, Asepex et le Syndicat d'initiative et de tourisme de Saint-Louis. Son objectif est de créer un cadre innovant apte à accompagner le secteur privé local.



NDARINFO.COM