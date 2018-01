Saint-Louis : la revalorisation du métier de bibliothécaire au menu d’un atelier

Plus de 25 archivistes, bibliothécaires et documentalistes ont entamé, vendredi à Saint-Louis, un atelier d’échanges, de formation et de renforcement de capacité sur le rôle et l’impact de l’information documentaire dans la société et le développement national, a constaté l’APS.

Selon le président de l’association sénégalaise des bibliothécaires, archivistes et documentalistes (ASBAD), Mandiaye Ndiaye, les participants vont bénéficier d’une formation sur les techniques de collecte de données, de plaidoyer et de lobbying pour une meilleure valorisation de ce métier.

"Les professionnels s’engagent dans la voie de leadership dans les métiers de documentalistes, archivistes et bibliothécaires" a-t-il dit, relevant que d’autres formations se tiendront dans les autres régions du Sénégal.





Pour sa part, le directeur de centre bibliothécaire de l’université Gaston Berger de Saint-Louis, Malamine Diouf a déploré la non valorisation de ces métiers qui sont, estime t-il, "les véritables locomotives du corps social et de traitement de l’information destinée au public".



Selon lui, "ces métiers jouent un rôle essentiel et fondamental dans le développement d’une société, car ils constituent la mémoire, l’identification des peuples et permettent aux élèves, étudiants, travailleurs, paysans et tous les acteurs de la société, de disposer d’information utile dans l’exercice de leur travail".



APS