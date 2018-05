Saint-Louis : le CRD respire la forme (vidéo)

Les chefs de service régionaux de Saint-Louis ont pris part, ce matin, à une randonnée pédestre organisée par la direction locale de L'Agence de promotion des investissements et des grands travaux (APIX). D’autres représentants de services publics, de structures éducatives et de membres de corps des forces de défense et de sécurité se sont joints à la dynamique.



Mme le Préfet Mariama Traoré NGOM a présidé cette marche sportive qui a sillonné des artères du faubourg avant d’être bouclée par des étirements sur la place Faidherbe. Profitant de cette occasion, Mme NGOM a rappelé les vertus de la pratique de sportive sur la santé.



Elle s’est réjoui de ce cadre de communion et de fraterniser qui permet aux membres du CRD de se familiariser. En adressant ses vifs remerciements au président de l’amicale Abdoulaye SENGHOR pour son dynamisme, elle s’est félicitée du partenariat agissant noué avec l’APIX.





>>> En vidéo, la réactions des parties prenantes.