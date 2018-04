Saint-Louis : le G6 se radicalise et promet une « paralysie » de « tout le système éducatif » du 16 au 21 avril.

Ils ont regretté le pourrissement et le dilatoire du gouvernement à respecter les accords qualifiés de réalistes et réalisables », ainsi que « le manque de volonté eu égard au renouvellement constant du stock des dossiers au niveau des ministères, plombant la carrière des enseignants », selon la résolution finale de cette rencontre consultée par Ndarinfo.com.



Les parties prenantes ont fustigé « le caractère douteux des échéanciers fixés », en estimant qu’ils tirent « les leçons des erreurs du passé ».



Ils se sont donc convenus « à l'unanimité de la poursuite du mot d'ordre ».



Les enseignants déplorent par ailleurs « l'absence de consensus autour de l'indemnité de la question de l'indemnité de logement » tout en exigeant pour l'augmentation substantielle, un plancher de 100.000 FCFA avec effet immédiat et l'ouverture de négociations sur le système de rémunération et de motivation des agents de la fonction publique, devant déboucher sur la correction de toutes les inéquités et en particulier, l'adoption du principe d'alignement ».



Une « paralysie totale le système éducatif » se profile selon le G6 qui promet de « passer à la vitesse supérieure en paralysant du lundi 16 avril au samedi 21 avril, tout le système éducatif, du préscolaire au secondaire, y compris le privé par une grève totale ».



NDARINFO.COM