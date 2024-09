Saint-Louis : le nouveau Gouverneur Al Hassan Sall invite " à joindre nos efforts pour le triomphe de la région "

L’exploitation des ressources naturelles, “en parfaite intelligence” avec les voisins du Sénégal, réserve “de bonnes surprises” dont devraient profiter les populations de Saint-Louis (nord), a indiqué le nouveau gouverneur de cette région, Al Hassan Sall.



“L’exploitation de nos ressources naturelles en parfaite intelligence avec nos voisins réserve de bonnes perspectives”, a-t-il notamment déclaré, samedi, à l’occasion de son installation par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, en remplacement de Alioune Badara Sambe.



Saint-Louis se trouve “à la croisée des chemins, et un vent d’espoir souffle” sur cette cette région, a relevé Al Hassan Sall, avant de prier pour l’exploitation des ressources naturelles découvertes dans la région de Saint-Louis puisse profiter “pleinement” aux populations de la “vieille” ville et au pays tout entier.



“L’ambition du chef de l’Etat de faire de Saint-Louis un pôle de développement économique ne souffre d’aucune ambiguïté’’, affirme le nouveau gouverneur de Saint-Louis dont la volonté est de “contribuer avec tous les acteurs à la réalisation de cet objectif”.



Il s’agit d’asseoir la nouvelle politique publique définie par le président et appliquée par le gouvernement”, a rappelé Al Hassan Sall, qui promet de rester “accessible à tous, disponible à l’endroit des usagers du service et loyal envers les autorités”.



“Je souhaite, avec la collaboration de tous les acteurs, vous inviter à joindre nos efforts pour le triomphe de la région que nous avons dorénavant ensemble le privilège l’honneur de servir”, a insisté M. Sall, selon qui “un vent d’espoir souffle” désormais sur la région de Saint-Louis, à la faveur notamment des mesures prises par le chef de l’Etat pour “fouetter son économie” et “faire bénéficier les populations locales des ressources dont elle regorge”.



Al Hassan Sall, affichant sa “détermination inébranlable à assumer pleinement” ses nouvelles fonctions “avec une abnégation absolue”, promet de “servir avec la loyauté et la dignité que requiert l’exercice de cette haute fonction”.



Le nouveau gouverneur de Saint-Louis a remercié le chef de l’Etat pour sa confiance, estimant que l’opportunité de “servir dans cette région au prestige inestimable, au statut honorable, à l’histoire reluisante et la géographie luxuriante est un véritable privilège”.



Il a remercié le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique qui a proposé sa nomination et rendu hommage à son prédécesseur Alioune Badara Sambe, non sas promettre de le solliciter souvent “pour des conseils avisés”.



Le gouverneur sortant Alioune Badara Sambe s’est dit disponible à servir là où le devoir l’appellera, comme il dit l’avoir toujours fait durant les quinze années qu’il a passées dans l’administration territoriale.



Il assure ne s’être évertué à servir que l’Etat durant sa carrière. Alioune Badara Sambe a ensuite souhaité plein succès à son successeur et remercié les population saint-louisiennes ainsi que les différentes autorités politiques, locales, ainsi que les membres de la société civile qui l’ont accompagné dans sa mission.



