Saint-Louis : le réseau des enseignantes formé sur la gouvernance et le suivi du secteur extractif (vidéo)

Au terme d’une session de renforcement de capacité sur la gouvernance et le suivi du secteur extractif, le forum civil de Saint-Louis a convié les membres du réseau des femmes enseignantes à un atelier similaire. Les participantes sont imprégnées sur la transparence budgétaire dans la gestion budgétaire des fonds miniers et pétroliers. La capacitation menée dans le cadre du Programme pour la Transparence et la Redevabilité dans le Secteur Extractif au Sénégal (Traces) vise à assurer le plaidoyer pour une gouvernance du système de contrôle des ressources extractives.