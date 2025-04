Saint-Louis : le village artisanal tombe en ruine, les artisans lancent un cri d’alarme

Le village artisanal, autrefois poumon de la créativité locale et vitrine touristique de Saint-Louis, est aujourd’hui en état de délabrement avancé. Les bâtiments, rongés par le temps et le manque d’entretien, menacent la sécurité des artisans et rebutent les visiteurs. Face à cette situation critique, les acteurs du secteur tirent la sonnette d’alarme. Ils dénoncent l’abandon progressif de ce site emblématique et interpellent les autorités locales et nationales pour une réhabilitation urgente. Ils appèlent à sauver un pan essentiel du patrimoine économique et culturel de la région, mais aussi relancer une activité en perte de vitesse faute de fréquentation et d’infrastructures adaptées.