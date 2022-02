Saint-Louis : les ASP exigent plus de respect et de considération, leur insertion dans la fonction publique

Les agents de la Sécurité de Proximité (ASP) de la région de Saint-Louis ont fait face à la presse dans la matinée de ce mardi pour fustiger les mauvaises conditions de vie dues à leurs maigres salaires et leur statut. Ces agents ASP invitent le Président de la République Macky Sall à matérialiser les promesses faites à leur égard ou à défaut les libérer. Ces ASP de Saint-Louis mettent en garde et menacent de passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait à ce sujet.



Après neuf (9) années de service avec un "maigre" salaire de 50 000 FCFA, les agents de la sécurité de proximité (ASP) de Saint-Louis décidé ce mardi d'élever le ton pour exiger l'État à revoir leur statut. Face à la presse, ces travailleurs, qui ont choisi par cette Agence de servir leur nation depuis bientôt une dizaine d'années, revendiquent plus de respect et de considération de la part du Président de la République Macky Sall. En effet, à en croire leur porte-parole Ibrahima Niass par ailleurs coordonnateur de l'Union des agents de la sécurité de proximité de Saint-Louis, c'est le Chef de l'État lui-même qui est la principale cause de leurs difficultés.



"Si les sénégalais ne respectent pas du tout les agents ASP c'est à cause de lui car il a divulgué leur salaire devant tout le peuple sénégalais. Cela n'est pas professionnel", a martelé le porte-parole du jour. Il n'a pas manqué aussi de fustiger le fait que le salaire des enseignants soit resté la seule chose à n'avoir pas connu d'augmentation dans ce pays. Ces travailleurs de la sécurité de proximité ont également invité le Chef du gouvernement à ordonner un audit sur la gestion de l'Agence de la Sécurité de Proximité.





"Il paraît que dans certains services, de l'argent est souvent donné pour les agents de sécurité de proximité mais ces derniers ne touchent absolument rien de cela", a-t-il déploré tout en précisant que si rien n'est fait à ce sujet, ils passeront à la vitesse supérieure.



