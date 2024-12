Saint-Louis : les acteurs de la protection sociale outillés

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection sociale, la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN) a organisé jeudi un atelier de renforcement de capacités au profit des acteurs de Saint-Louis.



Cette session a pour objectif de « construire des connaissances tournant autour de la mise d’un référentiel d’une grande importance qu’est la stratégie nationale de protection sociale la stratégie nationale de protection sociale », a expliqué Papa Malick GNINGUE, directeur de la gestion des programmes de filets sociaux à la DGPSN.



« Les résultats de ses discussions seront arrimés au programme Sénégal 20250 », a-t-il dit. Ce conclave a permis aux acteurs de plancher sur « les instruments d’opérationnalisation de la stratégie nationale de protection sociale » en vue de lui conférer plus d’efficacité, ainsi que « les flets sociaux qui sont mis en œuvre dans la région ».



Il va encourager l’identification des « difficultés, des opportunités et des défis à relever », a laissé entendre M. GNINGUE.



L’adjoint au Gouverneur chargé des affaires administratives a salué la démarche. « C’est une initiative salutaire qui permettra de mieux en prendre en charge les questions de protection sociale », a déclaré Sidy Guissé DIONGUE. Pour lui, la capacité des acteurs locaux va contribuer à la bonne mise en œuvre de cette initiative gouvernementale au niveau de la région.