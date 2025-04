Saint-Louis : les populations plaident pour la réhabilitation des infrastructures routières

À Saint-Louis, le mauvais état des routes devient une source de frustration croissante pour les habitants et les conducteurs. De nombreux axes, notamment celui menant à la rue Coumba Dieng via la mosquée El Hadj Rawane Ngom, sont dans un état de dégradation avancée, rendant la circulation pénible, voire dangereuse. Interpellés sur la question, citoyens et chauffeurs appellent l’État à prendre ses responsabilités et à engager des travaux de réhabilitation durables pour soulager les usagers.