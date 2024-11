Saint-Louis : les vibrants hommages du Gouverneur aux blessés et de guerre et aux anciens combattants

Le Gouverneur de région a fait part vendredi du « sentiment de satisfaction » que le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar FAYE « éprouve à l’endroit des forces de défense et de sécurité, en général et de l’Armée, en particulier ». « Je suis venu transmettre l’appréciation positive qu’il a de leur action, de leur comportement caractérisé par une discipline légendaire et un professionnalisme connu et reconnu ainsi que le sérieux dans l'accomplissement de leur mission », a déclaré Al Hassan SALL, en marge de la célébration de la journée de l'Armé qu'il présidait.



Il a rendu de vibrants hommages aux anciens combattants et aux blessés de guerre. « Aux hommes et femmes de devoir qui dans le cadre de l’exercice de leur mission ont pu être victime d’accident, le chef de l’État pense à eux. Il est en train de mobiliser tous ses services pour leur porter secours et assistance », a confié le Gouverneur.



" Certains sont tombés au front pour que nous soyons debout. Ils méritent toute la reconnaissance de la Nation », a laissé entendre le patron de l'administration territoriale.



Il a souligné en outre, l’attachement du Chef suprême des Armées au développement des compétences technique des FDS. Pour lui, le choix du thème « Vers la souveraineté technique et industrielle des armées », traduit à suffisance le souci permanent du Président FAYE d’assurer l’autonomisation de nos FDS.