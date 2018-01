Saint-Louis : mobilisation des commerçants pour accueillir MACRON

Sur initiative de Cheikh Oumar MBAYE, le président du comité d’entreprise des marché de Saint-Louis, les opérateurs économiques joignent leurs forces pour réserver au président Macky SALL et à son hôte Emmanuel MACRON, un accueil chaleureux.



En réunion, dimanche, les présidents de différents marchés de la ville ont peaufiné les termes de leur mobilisation en promettant d’offrir aux deux chefs de l’État, des moments inoubliables lors de leur passage dans la ville tricentenaire.



« Tous les opérateurs s’unissent derrière le président Macky SALL pour remercier son homologue Emmanuel MACRON d’avoir apporté une participation significative à la lutte contre la dégradation des côtes », a déclaré Babacar NDIAYE, le président de l’UNACOIS YESSAL.



« Ces actions qui sont entreprises pour protéger Saint-Louis sont faites aussi à notre bénéfice. C’est pour cela que nous ne serons pas en reste », a-t-il ajouté en invitant tous les commerçants à rejoindre cette dynamique.



Les présidents des marchés de la Gare, de Pikine et d’Ousmane Masseck NDIAYE appellent les commerçants à « fermer leurs boutiques pour soutenir le président de la République du Sénégal ». « Les marchands établis dans les 33 quartiers de Saint-Louis sont également concernés par cet appel. Nous sommes tous des citoyens. Le marché de la ville affecte nous activités commerciales. Nous avons le devoir d’apporter notre partition à l’édification de notre cité », ont-ils indiqué.



Diéynaba GAYE, la présidente des femmes commerçantes de SOR a rappelé les liens séculaires qui lient le Sénégal et la France. Elle estime que cette tournée des deux hommes forts est une belle occasion de raffermir la coopération entre les Nations.



