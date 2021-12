Saint-Louis : ouverture d’un bureau d’accueil d’orientation et de suivi des migrants de retour – vidéo

« Il s’agit d’une plateforme d’accompagnement, de réintégration, de formation et de financement au profit des migrants de retour et des potentiels candidats à la migration irrégulière », a renseigné samedi Amadou François GAYE, le Directeur général d'appui aux Sénégalais de l'extérieur (Dgase). « Le bureau d’accueil d’orientation et de suivi permettra de montrer à ces jeunes qu’il est possible de réussir au Sénégal », a-t-il dit en marge de la célébration de la journée internationale du migrants délocalisée dans la ville tricentenaire. Ces centres établis dans d’autres régionaux du Sénégal grâce à l’appui financier de l’Agence Française de Développement (ADF) seront mis sous la direction des Agences de Développement Régionaux (ARD). Il faut souligner que l’installation de la nouvelle structure à Saint-Louis coïncide avec le lancement de fonds régionaux. Un « outil de financement qui donnera aux migrants les moyens de travailler convenable et de gagner leur vie », a notifié M. GAYE.