Saint-Louis : ouverture d’un forum sur le relèvement de l’âge du mariage de la jeune fille à 18 ans

Un forum interrégional de plaidoyer du relèvement de l’âge au mariage de la jeune fille à 18 ans et du passage à l’échelle du ‘’New Deal’’ pour l’axe Saint-Louis-Louga, s’est ouvert ce jeudi à, Saint-Louis (nord), a constaté l’APS.



Ce forum entre dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de l’élaboration du plan d’action de plaidoyer 2020-2021 du Réseau des parlementaires pour la population et le développement (RPPD), précise un communiqué remis à la presse.



Il s’inscrit également dans la logique du respect des engagements pris par le Sénégal à la Conférence internationale sur la population et le développement de Nairobi (Kenya), indique la même source.



Le concept ‘’New Deal’’ est un pacte communautaire qui repose sur un engagement moral entre les clubs de jeunes filles et les parents pour un objectif “zéro grossesse” au sein des ‘’clubs de jeunes filles’’. Il s’agit de l’engagement des parents à ne plus marier leurs filles avant 18 ans, les jeunes filles à leur tour jurant de ne pas tomber enceinte avant le mariage



D’une durée de deux jours, le forum de Saint-Louis est organisé grâce à l’appui du bureau pays du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA). Il fait suite à un autre organisé pour les régions de Kaffrine et Kaolack (centre).



APS