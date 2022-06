Saint-Louis : plaidoyer pour la création d’une agence de la sécurité sanitaire des aliments - vidéo

À la suite randonnée pédestre de sensibilisation sur la nécessité d’approvisionner les marchés d’aliments sains, le Codex Alimentarius a convié les acteurs politiques, les autorités coutumières et les repentants de consommateurs d’associations de consommateurs autour de la célébration de Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments (Jissa). À cette occasion, le professeur AMADOU DIOUF, président de cette organisation a souligné l’urgence de renforcer le système de sécurité sanitaire des aliments au Sénégal. Il a invité ainsi à la mise en place par le Gouvernement d’une agence de la sécurité sanitaire des aliments. Cela permettra de relever d’une alimentation saine à travers une démarche efficiente et efficace, a-t-il indiqué. « Cette structure va rassurer les populations de la qualité et non toxicité des denrées », a-t-il conclu.