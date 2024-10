Saint-Louis s’engage à optimiser la prise en charge du handicap

Le Gouverneur de Saint-Louis a procédé jeudi à l’installation du comité régional multisectoriel de gestion du handicap. Il s’agit d’une entité qui regroupe des services à vocation sociale et des acteurs œuvrant pour une meilleure en charge de cette question.



Ce comité permettra « d’accompagner, d’orienter, de secourir et d’apporter du bien-être aux personnes à mobilité réduite » pour que ces dernières « puissent contribuer à l’effort national de développement », a déclaré Al Hassan SALL.



« Les personnes vivant avec un handicap ne sont pas des personnes à part. Elles vivent avec nous et souhaitent participer à l’effectivité des politiques publiques. À travers la loi d’orientation sociale, elles doivent compter et doivent bénéficier de l’appui de l’État », a ajouté le Gouverneur. « Ce comité a pour objectif de faciliter la coordination, le suivi et l’évaluation des politiques publiques nationales relatives au handicap dans la région », a expliqué Mamadou Lamine Faty, le directeur de la proximité et de la protection des personnes vivant avec un handicap.



Cette initiative va « encourager la réadaptation à base communautaire », a-t-il dit en renseignant qu’à Saint-Louis 6450 cartes d’égalité de chances ont été distribuées depuis le lancement de la campagne d’enrôlement. M. Faty d’indiquer que le comité va « mobiliser les ressources au sein des communautés pour renforcer l’accès des personnes handicapées aux services sociaux de base ».