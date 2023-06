Saint-Louis : un club réclame 50 % sur la commande publique (vidéo)

Un panel sur "marchés publics et préférence nationale" a été l'occasion pour le C50PN d'installer officiellement sa représentation dans la ville tricentenaire. Cette communication a été conjointement animée par Assane Sylla, le directeur général du Groupe Ecotra à côté du guide religieux Serigne Modou Bousso Dieng et d'un juriste consultant. En marge de l'activité, une visite de femmes entrepreneurs a été effectuée et des activités solidaires ont été menées. C'est Adama Kane Diallo, le leader du Mouvement Ndar Ca Kanam qui a désigné pour porter la nouvelle entité engagée à donner plus d'avantages aux entreprises nationales dans les marchés publics. Les contraintes liées à l'émergence de grands champions économiques ont été soulevées et l'état du Sénégal a été exhorté d'accorder plus de marge aux unités économiques locales.