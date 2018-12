Saint-Louis : un forum sensibilise sur les bénéfices de l’énergie solaire (vidéo)

Un forum sur les avantages de l’énergie solaire a mobilisé, mardi, les associations de consommateurs et les représentants locaux des organisations de la société civile. Cet atelier est un pan des activités de la plateforme initiative écosystème des entreprises inclusives de l’énergie solaire. Une structure soutenue par le PNUD.



« L’objectif de cette initiative est d’enlever tous les obstacles liés à l’usage de l’énergie solaire », a déclaré EL Hadji DIOP, chargé des programmes au PNUD. Il a souligné la nécessité d’organiser, au plan local, un sommet sur les changements climatiques pour réfléchir sur la question.



Par la voix de leur point focal à Saint-Louis, l’Union des consommateurs du Sénégal (UCS) s’est félicitée de la tenue de l’organisation de ses activités de sensibilisation à Saint-Louis. « Nous bénéficions de huit d’ensoleillement parfait, chaque année. Il est admissible que l’énergie soit encore chère et inaccessible », a déclaré Zayire FALL.



« L’énergie scolaire garantit la santé et la sécurité des populations », a-t-il ajouté en invitant à promouvoir les dispositifs solaires créés par les Sénégalais.





