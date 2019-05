Saint-Louis : un lot de denrées alimentaires de l’ASCAI à des personnes démunies

L’Association de soutien et de coordination des activités islamiques (ASCAI) a offert dimanche à Saint-Louis des lots de denrées alimentaires à des personnes démunies de plusieurs quartiers de la capitale du nord, a constaté l’APS.



Ce don constitué de sucre, de riz, d’huile, de dattes et de café, a été distribué aux bénéficiaires au cours d’une cérémonie présidée par le président de l’association, Serigne Abdallah Sall.



Selon lui, ce geste vise à perpétuer une tradition instituée par son vénéré père et guide pendant le ramadan, traduisant "un vaste élan de solidarité envers les musulmans".



Le ramadan doit être un moment fort d’entraide, de solidarité, de dévotion, de pardon et d’humilité "de tous les musulmans’’, a-t-il détaillé.



L’imam Abdallah Sall a annoncé avoir mis en place un mouvement dénommé "Dolel Deug" (Renforcer la vérité), afin d’orienter les populations dans leurs choix politiques.



"Ce mouvement joue aujourd’hui un rôle fondamental dans l’éducation des jeunes, en leur inculquant des valeurs de civisme, de citoyenneté, de discipline, afin qu’ils remplissent leur devoir de citoyen modèle pour le développement du pays", a-t-il indiqué.



Il a par ailleurs appelé à l’intensification du "dialogue entamé entre tous les segments de la nation", en particulier entre acteurs politiques, dans le but de "trouver une réponse positive’’ aux problèmes du Sénégal.



Selon lui, à terme, l’objectif de ce dialogue doit être de mettre le Sénégal "à l’abris de troubles et autres remous, pour une paix durable, à l’avantage de tout le peuple sénégalais".





APS