Saint-Louis : un panel engage une "réflexion citoyenne" autour des emplois verts (vidéo)

Des étudiants, des élus, des environnementalistes et des partenaires au développement ont pris part, ce matin à un panel sur le thème. La rencontre tenue à l’institut français veut créer « une plateforme de réflexion et d’échanges autour du potentiel de la région, des enjeux et opportunités à moyen et long terme, mais également des perspectives ».Selon docteur Abibatou Banda FALL, présidente de l’Association pour la Recherche-Action Développement et Environnement au Sahel (Arades) , ce conclave engage une réflexion citoyenne sur les métiers verts et cherche à renforcer l’emploi des jeunes et des femmes, la réinsertion des migrants de retour, des collectivités territoriales, de l’économie collaborative, l’entrepreneuriat féminin et social.Soutenant la dynamique entrepreneuriale de l’ARADES dans un contexte de promotion du développement durable, des bénévoles français ont créé une association dénommée Solidarité Saint-Julien-Saint-Louis après une visite dans la capitale du Nord.Mme Geneviève Mulvey Reday, membre de cette structure, venue à Saint-Louis dans le cadre de ce panel, annonce la diffusion de cuisinières solaires à Saint-Louis. « Ces dispositifs économisent 100% des combustibles », renseigne Mme Réday.