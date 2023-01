Saint-Louis : un projet transfrontalier en gestation

''Le projet qui est en phase de pré-identification va concerner les deux rives du fleuve Sénégal'', a expliqué à l'APS Mame Safiatou Diakité, experte principale en développement social à la SFI.



S'exprimant au terme d'un comité régional de développement (CRD), elle s'est réjouie de la participation des collectivités locales, des autorités administratives et des agences de développement à cette rencontre.



Elle a précisé que le futur projet va promouvoir la connectivité entre les deux pays, la cohésion sociale et les infrastructures promouvant la résilience des populations.



''Ce projet n'est même pas encore dénommé et le financement pas ficelé, mais il va concerner les deux pays voisins du fleuve'', a indiqué le gouverneur de Saint-Louis, Alioune Badara Sambe.



Il a insisté sur le volet connectivité qui devrait permettre aux deux pays, au-delà des relations entre Etats, de rapprocher leurs terroirs du centre et du sud de ceux du nord grâce aux infrastructures prévues.



Dans cette perspective, les experts de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta et de la vallée du fleuve Sénégal (SAED) ont fait un exposé sur les potentialités agricoles dont regorge la vallée.



