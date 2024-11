Saint-Louis : une caravane sensibilise les femmes sur les modalités du commerce transfrontalier dans l’espace Cedeao

Les opératrices économiques de Saint-Louis ont été conviées vendredi à un forum d’information et de sensibilisation sur les modalités du commerce transfrontalier dans l’espace de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao).



« Le commerce transfrontalier, c’est le lieu et l’espace de rencontre entre les peuples de l’Afrique de l’Ouest et les femmes jouent un rôle déterminant dans ces opérations », a expliqué Fatou Sow SARR, la Commissaire au développement Humain et aux Affaires sociales de la CEDEAO.



« Elles sont dans la production, la transformation de fruits et légumes, dans l’exploitation des produits forestiers et halieutiques », a-t-elle ajouté.



À la suite de la ville tricentenaire, un forum similaire se tiendra à Dagana et à Richard. Cette démarche permettra, à terme, « d’identifier les problèmes et défis auxquels les femmes sont confrontées », en vue de l’élaboration d’un « programme structurant qui aura un impact positif sur les activités », a assuré la sociologue.