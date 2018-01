Saint-Louis : une conseillère municipale « exemplaire » s’en est allée.

Cette photo avait provoqué une salve d’admiration à son endroit. On y voit Adja Khoudia SARR, seule, dans la salle dans la salle vide de délibération de la Commune de Saint-Louis. Elle était la première à prendre à s’y installer pour le Conseil municipal.



L’élue était effet consciente de l’importance de son rôle de représentante des populations. Modèle de ponctualité, l’assiduité de la mère de l’inspecteur Pape Samba LY devrait être offerte en exemple à nos autorités et aux jeunes générations.



Mme SARR est partie est mon sens du devoir et de l’engagement citoyen resteront à jamais gravés dans nos mémoires.



NDARINFO.COM