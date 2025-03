Saly : Une femme arrêtée avec 4,3 milliards FCFA en billets noirs

La Brigade de recherche du commissariat urbain de Saly a arrêté, ce dimanche à 22h, une femme nommée A.S en possession de billets noirs d’une valeur de 4,3 milliards FCFA.



L’interpellation a eu lieu près d’une auberge, suite à des informations sur une transaction suspecte impliquant d'autres individus. La mise en cause a été placée en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour identifier et arrêter d’éventuels complices.