Sandrine, la femme qui chamboulait le jeune Macky Sall !

« Macky nous a acceptés dans sa chambre et on a enlevé les lits qui ont été confiés au chef de pavillon », se rappelle Me Souleymane Ndéné Ndiaye. Les matelas posés à terre, ils avaient mis leur ventilateur à la porte qui leur brassait l’air.



Tous les jours, ils travaillaient dans cette ambiance. Leyti Ndiaye et Koyta étaient déjà avocats stagiaires. Macky et Souleymane étaient toujours étudiants. « Tous les soirs, on se mettait à quatre épingle et on allait à Claudel draguer les filles », sourit-il. Comme tout étudiant de leur âge, ils aimaient sortir quand il le fallait pour faire la fête, histoire de décompresser et évacuer le stress permanent des révisions. « Mais pendant les révisions, on étudiait quand même », précise l’ancien maire de Guinguinéo. C’est comme ça que ses liens avec Macky Sall se sont tissés.



Quand Souleymane était Premier Ministre et Macky Sall dans l’opposition, à l’occasion d’un des voyages de Jules Ndéné en France, il a rencontré cette fille, Sandra, à Nantes. Il a appelé sur le champ Macky Sall, Me Koyta et Me Leyti Ndiaye pour leur passer la fille au téléphone. Ils se sont rappelé les beaux souvenirs de cette époque. Ils se sont marrés comme des gamins. D’ailleurs lors de la cérémonie inaugurale du 29éme congrès de la conférence internationale des barreaux, le président Macky Sall a été pris d’un fou rire lorsque Me Leyti Ndiaye a déclaré que « la bande à Sandrine s’est reconstituée ».



Le Président Sall a invité Mes Souleymane Ndéné Ndiaye, Leyti Ndiaye et Boubacar Koyta à le rejoindre au présidium. Une fois la bande à quatre réunie sur le présidium, Macky Sall lança hilarant: « voici la bande à Sandrine». Me Leyti Ndiaye était alors chargé d’expliquer l’histoire romantique de la bande à Sandrine. Mais il a «volé le film». Rires…»



