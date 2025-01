Sauvons l’île de Ndar, patrimoine de l’humanité. Par Louis CAMARA

En ce début de l’an 2025 je voudrais souhaiter mes vœux les meilleurs aux lecteurs de ndarinfo et à tous mes concitoyens et concitoyennes Domou-Ndar . Par la même occasion je me fais un devoir de prendre la plume pour tirer, une fois de plus, la sonnette d’alarme au sujet de la situation catastrophique dans laquelle se trouve l’île de Ndar, ce joyau architectural classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis l’an 2000.



Dire que ce patrimoine est aujourd’hui dans un état de délabrement avancé ne signifie pas jouer aux Cassandre mais tout simplement faire un constat de réalité d’une évidence visible aux yeux de tous. La question qui se pose est alors : que faut-il faire pour sauver ce site précieux, cher aux Saint-Louisiens et à tous les Sénégalais conscients de sa valeur et de ce qu’il représente dans l’histoire de notre pays. En tant que citoyen de Saint-Louis, soucieux du devenir de sa ville, je voudrais à travers ces quelques lignes livrer ma part de vérité et quelques ébauches de réponse à cette lancinante question. Il est en effet grand temps, il est urgent même de passer aux actes et de s’atteler, en priorité, à la restauration de l’ex-place Faidherbe (aujourd’hui transformée en louma et garage de motos jakarta ) dont la destruction de fond en comble, on ne sait trop pour quelle raison, est la cause principale des désagréments que connaît l’île.



L’autre priorité parmi les urgences de l’heure découle de la première : c’est la régulation de la circulation automobile devenue anarchique, invasive et dangereuse pour les habitants de l’île ou les visiteurs de passage. Il est grand temps de porter un coup d’arrêt aux actes de prédation, de destruction ou d’atteinte au patrimoine de l’île d’où qu’ils puissent provenir. Certains actes qui s’apparentent à du vandalisme exercé sur le bien public devraient d’ailleurs être passibles de poursuites judiciaires. Mais enfin nous n’en sommes peut-être pas encore là. Il est aussi grand temps, il est urgent de mettre un terme à la pollution sonore et aux nuisances de toutes sortes qui portent gravement atteinte à la qualité de vie sur l’île ainsi qu’à la santé de ses habitants.



Les effets conjugués et permanents de ces faits négatifs conjugués aux phénomènes naturels du réchauffement climatique et à l’érosion côtière pourraient (à Dieu ne plaise!) entrainer à terme la disparition de l’île de Ndar et de la langue de barbarie. Il est grand temps, il est urgent de créer de vrais espaces piétons voire une île entièrement piétonne car il est proprement inconcevable que ce bout de terre d’à peine deux kilomètres de long sur trois cent mètres de large accueille chaque jour que Dieu fait des centaines de véhicules de tous calibres. Cette monstrueuse armada sillonne nuit et dans tous les sens, même interdits, les rues et ruelles de la ville dont les trottoirs sont systématiquement transformés en parkings gratuits. Dans le même temps les tuyaux d’échappement dégagent leurs fumées toxiques, polluant l’atmosphère où s’accumulent les gaz à effet de serre et asphyxiant la population obligée d’inhaler ce poison mortel. Un véritable crime contre la santé publique !



Il est vraiment temps, il est urgent de rendre à l’île de Ndar sa quiétude légendaire, sa fraîcheur, sa propreté, sa douceur de vivre qui firent d’elle jadis le refuge spirituel favori des hommes de Dieu parmi les plus grands de ce pays. Je ne les citerai pas, tout le monde sait de qui je veux parler. Il est grand temps, il est urgent d’arrêter de salir, de souiller une île de beauté devenue une île-poubelle où chacun s’en donne à cœur joie, rivalisant de vandalisme et donnant raison aux mauvaises langues qui prétendent que nous ne sommes pas capables de gérer nos espaces urbains de manière rationnelle.



Tous les habitants de la ville Saint-Louis mais aussi tous les citoyens Sénégalais, à commencer par le premier d’entre eux, le Président de la république Bassirou Diomaye Faye, conscients de ce que représente l’île-patrimoine de Ndar dans l’histoire de notre pays, doivent se mobiliser pour lui redonner ses lettres de noblesse, sa beauté originelle et son lustre d’antan. Le faire serait rendre à César ce qui est César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce rêve est à notre portée et n’est nullement une utopie, il suffit d’un peu de patriotisme, de bonne volonté, de bon sens, de discipline et d’organisation pour le réaliser. C’est un impératif moral et une nécessité historique Œuvrons ensemble à la sauvegarde de l’île de Ndar et posons hic et nunc les actes qui s’imposent, évitons d’être les propres fossoyeurs de notre passé car nous en serions comptables devant le tribunal de la postérité.





Louis CAMARA Écrivain et poète Citoyen de Ndar