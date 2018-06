Scandale Prodac :l'Ofnac et le Procureur de la République saisis par les jeunes de Rewmi

es jeunes du parti Remwi rebondissent sur le scandale financier du Prodac qui a été la cause de la démission du ministre Mame Mbaye Niang. Ils ont interpelé l’Ofnac pour qu’il se prononce sur ce scandale. Ils disent n’avoir pas confiance à cette entité laquelle, selon eux, est sous l’emprise du Président Macky Sall.



«Macky Sall a vampirisé et il a vassalisé toutes les institutions crédibles de ce pays. Nous n’avons pas grand espoir malgré qu’on doit poser ce que nous offre la loi en termes de recours et de principes. Mais, nous n’avons pas grand espoir par rapport à l’auto-saisine de l’Ofnac ni du Procureur de la République», fulmine le secrétaire général à la jeunesse de Rewmi, Mory Guèye.



A les en croire, le Sénégal a une justice à double vitesse. «Aujourd’hui, Khalifa sall a été traité comme un «Coumba amoul Ndèye » (Orphelin) et Mame Mbaye Niang comme un «Coumba ame Ndéye » (un protégé). Dans un Etat de droit, tous les citoyens sont égaux devant la loi».



«Macky Sall ne peut pas protéger ses ministres et sanctionner ses adversaires politiques », pestent ces jeunes.



PRESSAFRIK