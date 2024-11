Scrutin législatif apaisé : Cherif Mouhamed Lamine Aïdara met la classe politique devant ses responsabilités

Le guide s’est dit préoccupé par les balbutiements de violence dans l’espace politique notés au cours de la campagne électorale. Il appelle les différents acteurs à sauvegarder la cohésion sociale et l’intérêt national. Chérif Mouhamed Lamine Cheuybata AÏDARA qui s’adressait à la presse dimanche au foyer Khadriya de RAO, invite les différents protagonistes au calme et à la sérénité. « L’opposition et le pouvoir sont composés de fils du pays. Ils doivent ensemble œuvrer à protéger l’unité nationale et la concorde sociale », a déclaré le président du Mouvement Abrar. « Chaque partie doit prendre conscience de sa responsabilité sur la vie de leurs militants et de son devoir à les préserver », a-t-il ajouté.