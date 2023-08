Se sentant victime du "mépris" de l'ONCAV : ​L’ODCAV de Saint-Louis se rebelle (vidéo)

La tension monte entre l’ONCAV et l’ODCAV de Saint-Louis. Cette dernière ne digère pas la mesure de suspension de ses compétitions depuis 13 août 2023. Une mesure qui a mis au point mort durant 10 jours les activités de Navetanes dans la ville tricentenaire.



Alors qu’au même moment, les ODCAV de Louga, Tivaoune et Rufisque menaient leurs activités sans ambages. Ne pouvant supporter la privation jugée injuste et devant la forte expression des ASC, l’ODCAV de Saint-Louis a décidé fait fi des injonctions de l’ONCAV.



L’instance dirigeante de Saint-Louis tenu un point de presse hier avec les anciens pour dénoncer le « mépris » de Amadou KANE à leur égard et sa ferme intention de poursuivre sa collaboration avec les arbitres professionnels.