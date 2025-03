Séisme dévastateur en Birmanie : Plus de 1.000 Morts, secours mobilisés

Un puissant séisme de magnitude 7,7 a frappé la Birmanie vendredi, faisant plus de 1.000 morts et des milliers de blessés, selon un nouveau bilan des autorités samedi. La catastrophe a également touché la Thaïlande, où une tour en construction s'est effondrée à Bangkok, causant plusieurs décès.



L’épicentre du tremblement de terre a été localisé dans la région de Sagaing, au nord-ouest du pays. Une réplique de magnitude 6,7 a suivi peu après, aggravant les destructions. Des monastères, ponts et bâtiments se sont effondrés, plongeant la Birmanie dans le chaos.



Face à l’ampleur des dégâts, la junte militaire a lancé un appel à l’aide internationale, une démarche rare pour le régime en place. Plusieurs pays, dont la Chine, l’Inde et l’Union européenne, ont déjà envoyé des secours.



En Thaïlande, les secouristes tentent encore de retrouver des survivants sous les décombres d’un immeuble de 30 étages effondré à Bangkok. Des opérations d’urgence sont en cours pour venir en aide aux milliers de sinistrés.



Le bilan humain pourrait encore s’alourdir, les infrastructures de communication étant fortement endommagées, rendant difficile l’évaluation complète des dégâts.