Semaine Régionale de l'Ecole de Base : l'IEF de Saint-Louis appelle à « ressusciter les valeurs civiques » (vidéo)

La communauté éducative de Saint-Louis s’est mobilisée, ce matin, au lancement de la 22e édition de la Semaine Régionale de base décentralisée dans la Commune de FASS-NOM. Plusieurs activités artistiques ont rythmé la célébration de cette journée marquée par une forte présence d’autorités politiques et administratives du département.



Mme SARR Ndèye Selbé BADIANE, l’Inspectrice de l’Éducation et de la Formation de Saint-Louis, s’est félicitée de « l’implication positive » des parents d’élèves aux côtés du corps enseignant pour donner à cette communion pédagogique, un cachet particulier.



Une collaboration franche et agissante qui, dit-elle, est la preuve de l’engagement commun des deux entités à porter l’école au sommet.



Cette année, le thème de la semaine de base porte sur « la consolidation des valeurs civique : l’école, les forces de défense et de sécurité au service de la Nation ». Une dissertation présentée par le Colonel du Prytanée Militaire Charles Ntchoréré axée sur cette thématique a permis à l’assistance de prendre conscience de l’intérêt pour toutes les franges de la société, d’imprimer le patriotisme dans sa démarche. Une invitation que la levée des couleurs, forte d’émotions, a fortement symbolisée.





« C’est une très belle fête. Les prestations artistiques des élèves montrent qu’ils ont compris le sens du thème. Ils ont lancé des messages forts pour nous inviter à être des citoyens modèles », a confié Mme BANDIANE, très satisfaite.



« Nous devons consolider nos valeurs citoyennes. Cet appel aux élèves, aux enseignants ainsi qu’aux forces de défense », a-t-elle ajouté. « Nous constatons que nos vertus s’effritent. La violence gagne du terrain, le sang coule et les tiraillements s’accentuent. Il est temps de nous ressaisir, de ressusciter de nos valeurs pour être des citoyens modèles », a indiqué l’IEF.



