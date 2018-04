Semaine nationale de la Jeunesse : la région de Saint-Louis brille

La région de Saint-Louis a remporté les premiers prix en théâtre et en chant, au terme des compétitions de la semaine nationale de la jeunesse tenue à Dakar.



Les prix en poésie et artisanat d'art ont été remportés par la région de Kolda tandis que la région de Sédhiou trône sur l’Art plastique et le prix Projet économique.





