Sénégal : Auchan va licencier 1 000 employés

Le grand distributeur français, Auchan, très critiqué au Sénégal, se trouve mal en point chez lui, en Hexagone. L’entreprise a subi une perte nette de plus d’un milliard d’euros en 2018. De ce fait, il est prévu le licenciement d’au moins 1 000 employés.



« En avril, l’enseigne fondée par Gérard Mulliez en 1961 à Roubaix a déjà annoncé la fermeture de 21 sites, visant potentiellement 700 à 800 salariés. Le groupe, toujours détenu par la famille Mulliez, s’apprêterait à faire de nouvelles annonces », écrit la Dépêche.fr, citant le journal Le Parisien.



D’après la même source, le plan de licenciement pourrait aller plus loin. « Les syndicats devraient en effet recevoir début janvier une convocation pour un comité social et économique d’établissement (CSE) qui devrait se tenir le 14 janvier. Un important plan de départs volontaires, touchant au moins mille salariés, voire davantage, devrait leur être alors présenté, dans le cadre du projet 2022 », ajoute la Dépêche.



De quoi comprendre l’intérêt grandissant de la grande distribution française pour le continent africain, devenu le nouveau refuge.



SENEWEB