Sénégal-Colombie : Des bases pour une coopération renforcée

Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Dr El Hadji Abdourahmane DIOUF a accueilli, ce lundi 18 novembre 2024, une délégation colombienne conduite par Kandya Giselle Obezo Casseres, Vice-Ministre des Affaires étrangères.



Les discussions ont porté sur la valorisation des atouts intellectuels du Sénégal, notamment son école de médecine, et sur les opportunités de coopération Sud-Sud dans les domaines académique, culturel et linguistique. Cette rencontre promet de renforcer les liens entre les deux nations.