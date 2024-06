Sénégal : Des investisseurs locaux lancent un " fonds d’investissement islamique à impact "

Des investisseurs basés à Dakar ont annoncé avoir lancé un “fonds d’investissement islamique à impact” doté d’un capital initial de 5 milliards de francs CFA, à l’intention des pays d’Afrique francophone.



Selon ses promoteurs, le lancement du Khuwaylid Capital Fund 1 SAS, le fonds en question, “témoigne de la croissance rapide du marché local des capitaux privés” et constitue “un moment charnière dans le cheminement de la région vers le développement durable”.



La stratégie d’investissement du fonds met l’accent sur les principes éthiques et garantit l’alignement sur des pratiques conformes à la charia islamique, ajoutent-ils dans un document reçu lundi à l’APS.



Les responsables du Khuwaylid Capital Fund 1 SAS disent être engagés à “relever les défis urgents” auxquels sont confrontés les entrepreneurs, dans l’optique de “générer un impact économique, social et environnemental positif” sur la vie des pays concernés.



Ils précisent que le fonds inaugural va cibler dans un premier temps les petites et moyennes entreprises au Sénégal dans les secteurs de l’agro-industrie, de la santé et de l’éducation.



Khuwaylid Capital Fund 1 SAS affirme que “l’orientation stratégique” du fonds s’aligne sur des “priorités” telles que la création d’emplois décents, la souveraineté alimentaire, l’accès universel à des soins de santé de qualité et la promotion de l’excellence éducative.



Selon ses promoteurs, ces priorités sont associées à des questions telles que la préservation de la planète et la protection des communautés les plus vulnérables.



“Khuwaylid Capital est prêt à faire une différence tangible en investissant dans des entreprises à fort impact qui répondent à des défis socioéconomiques critiques”, a déclaré Diago Dièye, sa directrice générale.



Le fonds, dont le siège se trouve à Dakar, est soutenu par des investisseurs locaux.



Il “cherche à attirer des investisseurs et des entrepreneurs socialement conscients et responsables, protecteurs de l’environnement, profondément engagés à susciter un changement positif et à faire progresser les objectifs de développement durable des Nations unies”, lit-on dans le document reçu de ses promoteurs.



MMA Holdings, un groupe établi au Sénégal et spécialisé dans la finance, est l’un des investisseurs professionnels du Khuwaylid Capital Fund 1 SAS.



APS