Sénégal: Kosmos Energy prend le contrôle du projet gazier Yakaar-Teranga

C'est l'un des gisements gaziers les plus importants du Sénégal. Yakaar-Teranga, au large des côtes du pays, jusqu'ici détenu en partie par BP, change de direction. L'américain Kosmos détient désormais 90% de participation dans le projet, contre 10% pour Petrosen, l'entreprise nationale. Kosmos veut « accélérer le développement » du champ et extraire les premiers mètres cubes de gaz d'ici à 2027.



L'objectif est clair : extraire 550 millions de pieds cube de gaz par jour. De quoi, selon le PDG de Petrosen, alimenter le Sénégal en « énergie plus abordable, plus abondante et plus verte ». Une partie du gisement doit être directement injectée dans l'industrie locale, via un pipeline. L'autre sera transformée en gaz naturel liquéfié, et exporté dans la région.



Pour l'instant, aucun détail financier n'a fuité sur la transaction. Le site Africa Intelligence, qui a révélé l'information, précise que « BP ne cessait de tergiverser sur l'intérêt réel à développer le gisement ». Mais une source sénégalaise précise qu'elle tient à une divergence sur l'estimation des réserves. BP comptait extraire 85 millions de pieds cubes par jour, six fois moins que Kosmos. Selon cette même source, cette évaluation a poussé le Sénégal à changer de partenaire.



Le champ de Yakaar-Teranga est d'autant plus important que c'est le seul projet d'envergure 100% sénégalais. L'autre gisement équivalent, GTA, est détenu pour moitié par la Mauritanie et enchaine les retards et surcouts importants.



RFI