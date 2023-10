Sénégal : La marine intercepte quatre bateaux de migrants

La marine sénégalaise a annoncé avoir intercepté en trois jours quatre bateaux avec plus de 600 migrants à bord. Ils tentaient la traversée périlleuse vers les îles Canaries en Espagne, porte d’entrée vers l’Europe, selon BBC News.



Samedi, des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré d’autres candidats à l’émigration sautant d’un bateau échoué dans la ville côtière de Saint-Louis, au Sénégal.



Des témoins affirment que les vents les ont forcés à rebrousser chemin et qu’ils voulaient éviter d’être arrêtés par la marine, qui a intensifié ses patrouilles.



« Nous étions sur la plage en train de nous détendre quand soudain nous avons vu arriver une pirogue [bateau en bois] avec des migrants à bord. Lorsqu’ils se sont approchés du rivage, ils ont sauté frénétiquement dans l’eau », a déclaré à l’agence de presse Reuters un habitant de Saint-Louis âgé de 19 ans.



« Nous nous sommes tous précipités pour assister à ce spectacle alors qu’ici, c’est courant ».

Fin juillet, le gouvernement a présenté un plan décennal de lutte contre l’immigration clandestine, qui prévoit notamment une gestion plus rigoureuse des frontières.