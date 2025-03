Sénégal : Le projet « Yonu Jam » pour moderniser le transport urbain

Le Sénégal fait un pas de plus vers la modernisation de son transport urbain avec le lancement du projet « Yonu Jam », initié par le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, en collaboration avec l’Association de Financement des Transports Urbains (AFTU). Ce programme ambitieux vise à structurer et améliorer la mobilité dans les grandes villes du pays, en proposant des solutions adaptées aux besoins croissants des usagers.



Au cœur du projet « Yonu Jam » se trouve l’acquisition de 550 nouveaux bus, répartis en trois catégories : 150 bus diesel de 50 places pour les lignes principales, 300 minibus de 16 places pour les trajets courts et les zones à forte densité et 100 bus supplémentaires de 50 places pour renforcer le réseau de transport.



Ces nouveaux véhicules visent à désengorger les axes routiers saturés et à offrir aux usagers des moyens de transport modernes, confortables et sécurisés.



En parallèle de l’achat de nouveaux bus, le programme prévoit la construction d’infrastructures essentielles pour assurer la durabilité et l’efficacité du système de transport urbain. Parmi ces infrastructures figurent :



Un centre de maintenance moderne, équipé pour assurer l’entretien régulier et la longévité des véhicules, des gares adaptées, facilitant l’organisation des trajets et le confort des passagers, des stations-service dédiées, permettant un ravitaillement rapide et efficace des bus.

Ces équipements modernes contribueront à la fluidité du transport urbain et à la réduction des temps d’attente pour les usagers.



Pour garantir le succès du projet, l’État mise sur un modèle de partenariat public-privé (PPP). L’AFTU a souligné l’importance d’un accompagnement étatique pour mobiliser l’ensemble des acteurs du secteur, y compris les opérateurs privés de transport.



Cette collaboration vise à assurer la transition vers un système de transport structuré, capable de répondre aux besoins croissants de la population tout en stimulant la croissance économique.



Il faut rappeler que le projet « Yonu Jam » s’inscrit dans la vision de développement du Sénégal à l’horizon 2050, en mettant l’accent sur la modernisation des infrastructures et l’amélioration du cadre de vie des citoyens.



