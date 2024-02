Sénégal : grosse vague de libération de détenus politique

Mis à jour - Plusieurs détenus politiques ont été également libérés ce jeudi. Des élargissements qui témoignent de la volonté du président Macky Sall de pacifier l'espace social bouleversé par sa décision de reporter la présidentielle initialement prévue le 25 février 2024.



L'ancien député libéral Toussaint Manga et Pape Abdoulaye Touré ont été les premiers à être libérés en début de soirée.



Quelques heures plus tard, Djamil Sané, maire des Parcelles assainies, d'Aliou Sané coordonnateur du mouvement Y en a marre, de Cheikh Oumar Diagne de la coalition Le Peuple, d'Abdou Karim Guèye dit Xrum Xax, de Toussaint Manga, responsable Pastef, de Pape Abdoulaye Touré, de Fadilou Keita, Bilal Diatta, Dr Seydou Diallo, responsable Pastef et Yarga Sy de Louga ont quitté leur lieu de détention.





Sont aussi libres, Cheikh Omar Bamba Diop (ex-Pastef), Fadilou Keita (Ex-Pastef). Vito Master Diouf ; Siir Tige Yam ; Babacar Mbaye Samb (Ex-Pastef); Madior Loum (Coordonnateur JPS, Mbao)



D'autres libérations sont attendues dont celle de Bassirou DIomaye Faye et d'Ousmane SOnko.