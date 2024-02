Sénégal: la France appelle à des élections "dans le meilleur délai possible"

Le ministère français des Affaires étrangères appelle ce dimanche 4 février le Sénégal à lever les "incertitudes" créées par le report sine die de la présidentielle annoncée samedi par le président sénégalais Macky Sall afin que les élections puissent se tenir "dans le meilleur délai possible".



"Nous appelons les autorités à lever les incertitudes autour du calendrier électoral pour que les élections puissent se tenir dans le meilleur délai possible et dans le respect des règles de la démocratie sénégalaise", a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.



Une manifestation doit se tenir ce dimanche à Dakar à l'appel de l'opposition, dans un contexte de grave crise politique.



Appel à manifester



L'opposition au Sénégal appelle à manifester ce dimanche à Dakar et prévoit de lancer la campagne électorale comme prévu, rejetant la décision du président Macky Sall.



L'annonce faite samedi par le président dans un contexte de grave crise politique par le président élu en 2012 et réélu en 2019 a aussi provoqué l'inquiétude à l'étranger.



Elle plonge à nouveau dans l'inconnu ce pays réputé comme un îlot de stabilité en Afrique, mais qui a connu depuis 2021 différents épisodes de troubles meurtriers.



Une décision rare



Le président Sall a invoqué le conflit qui a éclaté entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale après la validation définitive par la juridiction de 20 candidatures et l'élimination de plusieurs dizaines d'autres pour justifier sa décision. C'est la première fois depuis 1963 qu'une présidentielle au suffrage universel direct est reportée au Sénégal.



Selon le code électoral, un décret fixant la date d'une nouvelle présidentielle doit être publié au plus tard 80 jours avant le scrutin, ce qui mènerait à fin avril dans le meilleur des cas, un cas de figure quasiment impossible.



Le président Sall risque ainsi d'être encore à son poste au-delà de l'échéance de son mandat, le 2 avril.



AFP