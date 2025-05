Serigne Babacar Sy : un héritier spirituel au rayonnement historique à Saint-Louis

Serigne Babacar Sy, digne successeur de Cheikh El Hadj Malick Sy, a profondément marqué l’histoire religieuse et sociale de la ville tricentenaire de Saint-Louis. Considéré par ses disciples comme une bénédiction divine, Al Khalifa a su perpétuer l’œuvre spirituelle de son illustre père tout en s’imposant comme une figure de sagesse, de paix et de rassemblement.



Durant son séjour dans cette ancienne capitale du Sénégal, Serigne Babacar Sy a su entretenir une relation respectueuse et apaisée avec l’administration coloniale. Un fait remarquable à une époque marquée par les tensions politiques et les mouvements anticolonialistes. Par son charisme, sa diplomatie silencieuse et sa hauteur spirituelle, il a su gagner l’estime de tous, tout en restant fermement attaché à ses principes religieux.



Héritier de Maodo, il se distinguait par sa grande disponibilité envers la population. À chaque sollicitation, il répondait avec une écoute sincère et une bienveillance inaltérable. Pour ses contemporains, il incarnait la continuité d’un islam éclairé, enraciné dans les valeurs soufies de tolérance, de savoir et de service à la communauté.



Le passage de Serigne Babacar Sy à Saint-Louis reste gravé dans les mémoires comme un pont entre tradition et modernité, entre foi et responsabilité sociale, entre héritage spirituel et contexte historique.