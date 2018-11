Serigne Mbaye Sy Mansour: « Je ne peux donner de consigne de vote pour aucun candidat, j’ai du respect pour Wade »

Le khalife général des Tidianes a reçu ce samedi à Tivaouane la forte délégation du Pds dépêchée par Me Wade. Serigne Mbaye Sy Mansour comme à son habitude a très bien accueilli Omar Sarr et ses accompagnants. Devant ce dernier qui a conduit à la délégation, il a réitéré tout son respect à l’endroit de l’ancien Président de la République du Sénégal tout en clarifiant sa position sur la politique.



A l’endroit de ses interlocuteurs, le Khalife a fait savoir qu’il a du respect pour Me Wade, et qu’il prie pour lui car « Mag mat na na thi deukk ». « Wade est un grand musulman et un grand patriote qui a beaucoup fait pour le pays ».



Clarifiant sa position suite à sa sortie lors de l’audience accordée à Madické Niang, le Khalife a encore une fois affirmé qu’il ne fait pas de la politique.

« Maky est mon ami et bien avant qu’il ne soit président et moi même khalife. Mais je ne fais pas de politique, je ne vote pas et je n’ai jamais voté dans ma vie », soutient il.



« J’ai des talibes dans tous les partis et ne je ne peux donc donner de consigne de vote au profit d’aucun candidat », poursuit-il indiquant qu’il continuera à formuler des prières à tous ceux qui viendront le voir tout en priant pour la préservation de la paix au Sénégal.



SENEGO