Serigne Mbaye Sy Mansour aux enseignants: "Ce n’est pas la première fois que l’Etat verse dans des promesses qu’il ne tient pas"

La crise qui se sévit dans l’éducation préoccupe le Khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour. Ce dernier a, au cours de la 26e édition de la ziarra annuelle de la Fédération nationale des enseignants, tenue ce week-end, déploré la démarche de l’Etat, lui reprochant de ne pas tenir ses promesses.





«Toujours les mêmes promesses non tenues, dénuées de tout fondement et ce, jusqu’à quand ? La situation risque de perdurer parce que les mêmes problèmes risquent de se reproduire l’année prochaine si l’Etat persiste dans le non-respect de ses engagements. Et dans ce cas, les charges risquent de s’alourdir du fait du cumul », regrette-t-il. Le marabout qui rappelle que « l’avenir du Sénégal est entre les mains des enseignants », s’offusque également qu’ « il y a trop de bavardage, ce qui n’est pas pour faciliter les négociations ».





Ainsi, invitant les enseignants à lever leur mot d’ordre de grève, Serigne Mbaye Sy Mansour a promis de faire toutes les démarches auprès de l’Etat pour le respect des engagements pris. «Nous allons suivre le dossier jusqu’à obtention de gain de cause », a-t-il ajouté. Pour leur part, les syndicats d’enseignants ont promis de revenir ce 8 avril à Tivaouane, pour rencontrer à nouveau le Khalife afin de lui apporter une réponse ponctuelle à sa demande.



LERAL