« Si Mansour FAYE a choisi de publier l’avis d’offre, c’est pour favoriser la concurrence et la compétitivité entre les fournisseurs », explique Samba NDIAYE, responsable de la passation des marchés à l’UGB.

« Pour comprendre comment Mansour Faye s’est procédé pour l’attribution de ce marché. Il faudrait comprendre en amont la notion d’urgence impérieuse qui est un cas d’exception et qui nécessite des mesures particulières. L’urgence est définie dans le code du marché comme des circonstances imprévisibles, irrésistibles et extérieures à l’autorité, il n’est pas compatible avec les délais et les règles de forme exigée par la procédure d’appel d’offres ouvert ou restreint », renseigne le responsable de la passation des marchés à l’UGB.



« Il est vrai que dans une telle situation on doit agir sans délai. Tous les panneaux sont en rouge pour un hypothétique confinement, la crise du Covid-19 gagne du terrain avec la recrudescence des cas communautaires non maitrisés », explique Samba NDIAYE.



« De ce fait, le ministre pouvait directement contracter avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui ont les quantités suffisantes en stock et négocier le prix conformément à l’article 76 du code des marchés publics », a-t-il ajouté. Poursuivant, il indique que « si le ministre a choisi de publier l’avis d’offre c’est pour favoriser la concurrence et la compétitivité entre les fournisseurs ce qui est à l’origine de toutes les polémiques. Cette procédure est salutaire parce qu’elle permet d’avoir la meilleure offre ».



